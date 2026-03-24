Akute Gefahr in Weggis LU! Am Montag wurden Bäume und Steine an einem Hang mitgerissen. Strassen mussten gesperrt werden, die Behörden evakuierten ein Haus. Fachleute prüfen aktuell die Lage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Steinschlag in Weggis LU: Hangbewegungen lösten am Montag Bäume und Steine

Tannenbergstrasse und Zingelistrasse teils gesperrt, Bewohner mussten Haus verlassen

Experten vor Ort, Behörden fordern Bevölkerung zur Meidung des Gebiets auf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Steinschlag in Weggis LU: Am Montag ist es im Gebiet Windlochboden/Roseweid zu starken Hangbewegungen gekommen, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht. Dabei lösten sich stellenweise Bäume und auch grössere Steine gerieten ins Rutschen.

Die Gemeinde hat am Mittag rasch reagiert und verschiedene Sicherheitsmassnahmen umgesetzt: Die Tannenbergstrasse wurde vorübergehend gesperrt, ebenso ein Abschnitt der Zingelistrasse.

Aus Vorsicht mussten zudem die Bewohnerinnen und Bewohner eines Einfamilienhauses an der Zingelistrasse ihr Zuhause verlassen. In einem besonders gefährdeten Bereich wurden entlang der Strasse zusätzliche Schutzelemente installiert.

Fachleute prüfen die Gefährdungslage

Die Anwohnenden wurden direkt informiert, und Fachleute – darunter Geologen, kantonale Spezialisten sowie die Feuerwehr – sind vor Ort im Einsatz. Die Lage wird laufend beobachtet und beurteilt.

Die Behörden bitten die Bevölkerung, das betroffene Gebiet bis auf Weiteres grossräumig zu meiden und die Absperrungen unbedingt einzuhalten. Über die weitere Entwicklung wird die Gemeinde laufend informieren.