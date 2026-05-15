Acht Personen protestierten am Donnerstag in Kriens LU gegen Erdöl und blockierten eine Tankstelle. Die Polizei griff ein, trug Demonstrierende weg und zeigte zwei Personen wegen Hinderung einer Amtshandlung an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Acht Klima-Aktivisten blockierten Tankstelle in Kriens LU am 15. Mai

Zwei Aktivisten in Handschellen wegen Missachtung polizeilicher Anweisungen

Zwei Anzeigen: Deutscher (54) und Italiener (22) wegen Amtsbehinderung

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine Klima-Demo in Kriens LU sorgte für Aufruhr. Bei einer Coop-Pronto-Tankstelle demonstrierten acht Personen der Gruppe «Act Now!» gegen Erdöl. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Luzern hätten die Aktivisten Kunden behindert und gefilmt, die dort tanken wollten.

Die Polizei kontrollierte vor Ort die acht Personen, heisst es in der Mitteilung weiter. Diese trugen teilweise Leuchtwesten und führten Plakate mit sich. Die Personen leisteten zum Teil passiven Widerstand und mussten von den Tanksäulen weggetragen werden, bevor sie anschliessend kontrolliert wurden. Zwei Personen machten Aufnahmen der Kontrolle und leisteten den Anweisungen der Polizei nicht Folge, worauf sie vorübergehend in Handschellen gelegt wurden.



Nach Erledigung der Formalitäten wurden alle acht Personen weggewiesen. Zwei Personen, ein Deutscher (54) und ein Italiener (22), werden wegen Hinderung einer Amtshandlung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Warnhinweise auf Zapfsäulen

Laut einer Mitteilung der Gruppe «Act Now!» dauerte die Protestaktion knapp eine halbe Stunde. Unter den Personen, die mit Handschellen gefesselt wurden, sei ein Journalist mit Presseausweis gewesen. Es ist bereits die dritte Kundgebung dieser Art in den letzten Wochen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Aktivisten fordern, dass die Tankstellen Warnhinweise an den Zapfsäulen anbringen, die auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen sollen. Als vergleichbares Beispiel nennt die Gruppe die Warnhinweise auf Tabakprodukten.