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Brand in Luzern
E-Scooter-Akku fackelt Wohnung ab – Mann im Spital

Feuriges Erwachen in der Stadt Luzern! Am Montagmorgen fackelte an der Zähringerstrasse der Akku eines E-Scooters ab. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus – eine Person landete im Spital.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Der Brand dürfte durch den Akku eines E-Scooters ausgelöst worden sein.
Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Feuer in Luzerner Wohnung: Feuerwehr löscht Brand um 7.20 Uhr
  • E-Scooter-Akku löste Feuer aus, Ermittlungen zur Ursache laufen
  • 42-jähriger Mann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht
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Johannes HilligRedaktor News

Am Montag gegen 7:20 Uhr ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass es in einer Wohnung an der Zähringerstrasse in der Stadt Luzern brenne. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte den Brand erfolgreich eindämmen und löschen.

Zwei Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst 144 kontrolliert. Eine davon, ein 42-jähriger Mann, wurde anschliessend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Der Brand dürfte durch den Akku eines E-Scooters ausgelöst worden sein. Die genaue Brandursache wird derzeit durch die Brandermittler der Luzerner Polizei abgeklärt.

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