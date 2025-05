Stabübergabe im Prorektorat der Kantonsschule Sursee

Tobias Spinnler übernimmt ab August 2025 die Stelle als Prorektor der Kantonsschule Sursee. Er tritt die Nachfolge an von Andrea Peter, die nach einem Jahr an die Kantonsschule Beromünster wechselt. Das teilte die Staatskanzlei Luzern am Mittwoch mit.

Tobias Spinnler wird per kommendes Schuljahr neuer Prorektor an der Kantonsschule Sursee. Foto: Alex

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tobias Spinnler ist seit 2011 Fachlehrer für Sport und Projektunterricht an der Kantonsschule Baden. Er lebt mit seiner Familie in Sursee. Ulrich Salm, Rektor der Kantonsschule Sursee, wählte ihn in sein neues Amt.

Zuvor studierte Spinnler Sport sowie Biologie und Geschichte an der Universität Bern. Das Lehrdiplom für Maturitätsschulen in den Fächern Sport und Biologie schloss er 2010 an der PH Bern ab.

Andrea Peter hatte die Stelle als Prorektorin in Sursee erst auf das laufende Schuljahr angetreten. Nun verlässt sie die Kantonsschule Sursee bereits wieder.