Seit Juni vermisst

Ein 56-Jähriger aus Malters war seit dem 18. Juni 2026 vermisst worden. Zuletzt war er mit einem roten Velo unterwegs. Nun wurde der Vermisste tot aufgefunden.

Nun herrscht traurige Gewissheit: Ein seit dem 18. Juni 2026 vermisster 56-Jähriger aus Malters LU wurde tot aufgefunden. Wie die Luzerner Polizei am Montag bekannt gab, wurde der 56-Jährige nach mehreren Suchaktionen der Polizei im Gebiet Buggenringen in Malters leblos aufgefunden. Die Todesursache ist Gegenstand laufender Abklärungen. «Entgegen diverser Gerüchte besteht für die Bevölkerung keine Gefahr», betonte die Polizei in ihrer Medienmitteilung.

Er war zuletzt mit seinem Velo unterwegs gewesen, schrieb die Polizei in Medienmitteilungen im Juni und Juli.