Ein junger Suff-Fahrer mit 2,72 Promille rammte am Sonntag in St. Urban LU einen Töff-Fahrer und verletzte ihn schwer. Ein Rettungshelikopter flog das Unfallopfer ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betrunkener Autofahrer kollidiert am Sonntag bei St. Urban LU mit Töff-Fahrer

Junger Mann (25) war betrunken, Führerausweis sofort entzogen

Gesamtsachschaden über 30'000 Franken, Strasse gesperrt für Bergungsarbeiten

Marian Nadler Redaktor News

Ein betrunkener Autofahrer war am Sonntagmittag gegen 11 Uhr auf der Pfaffnauerstrasse in Richtung des Pfaffnauer Ortsteils St. Urban LU unterwegs. Der junge Mann (25) geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Töff-Fahrer. «Dieser wurde weggeschleudert und erheblich verletzt», schreibt die Luzerner Polizei am Montag in einer Medienmitteilung mit.

Der Autofahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Böschung. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1.36 mg/l, was 2,72 Promille entspricht. Die Polizei hat dem Suff-Fahrer den Führerausweis abgenommen.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 30'000 Franken. Die Strasse musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst 144 sowie die Feuerwehren Langenthal und Pfaffnau-Roggliswil. Zudem wurde ein Rettungshelikopter aufgeboten.