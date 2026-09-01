In der Altstadt von Chur ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bilder zeigen viele Einsatzkräfte und grosses Geschütz.

Angela Rosser Journalistin News

Mehrere Leserinnen und Leser melden am Dienstagabend ein Brand in der Altstadt von Chur im Kanton Graubünden. Ein Leser vor Ort erklärt, dass die Feuerwehr gerade das Haus durchsuche. Er sagt, es seien rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Auf Anfrage von Blick bestätigt die Polizei den Einsatz. Genauere Informationen können aber noch nicht erteilt werden.

Als Erstes sei ihm der Rauch aufgefallen, sagt ein Anwesender. «Alles stinkt nach Rauch», sagt er gegenüber Blick. Was genau in Brand geraten war und wie und ob Personen verletzt wurden oder alle gerettet werden könnne, sind Fragen, die noch offen sind.

Ein Leser sagt, dass er vermute, dass der Brand schon hat gelöscht werden können. «Es stinkt schon weniger und man sieht keinen Rauch mehr». Flammen seien nie sichtbar gewesen, meint er.

+++Update folgt+++