1/5 In Florida bei seiner Siegesrede tanzt Donald Trump zu «Y.M.C.A.» von den Village People. Foto: Screenshot

Rebecca Wyss Redaktorin Gesellschaft / Magazin

Längst ist er zum Standardsong auf jeder Trump-Veranstaltung geworden: «Y.M.C.A.» von den Village People. Oft läuft er, bevor Donald Trump (78) die Bühne betritt, auf dem Weg zum Rednerpult oder am Schluss eines Auftritts. Jetzt, wo er die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, sah man ihn bei seiner Siegesrede in Florida wieder dazu tanzen.

Der Disco-Song machte die Band Village People 1978 berühmt. Seither ist er eine Hymne der Schwulen-Bewegung. Warum hat sich der Rechtspopulist Trump genau dieses Lied ausgesucht?

Der Song triggert eine Sehnsucht

Der Anthropologie-Professor Jamie Saris von der irischen Maynooth University hat sich damit befasst. In einem Blogbeitrag seiner Universität schreibt er, dass Trump damit einen Nerv trifft. «Y.M.C.A.» diene Trump als Brücke zu einem Grossteil seiner Anhänger: ältere und mittelalte weisse Männer. Saris beobachtet, dass viele von ihnen an Trump-Kundgebungen in Kleidern teilnehmen, die an ihre Jugend erinnere – in der militärischen Ästhetik der Vietnam-Ära oder im Arbeiter-Look im Stil von Bruce Springsteen. Er schreibt: «Das widerspiegelt die Sehnsucht nach den einfachen Erzählungen, die es in ihrer Jugend gab.» Früher war die Welt und Gesellschaft weniger komplex, diese Männer weniger abgehängt und der problematische Teil der US-Geschichte mit Sklaverei oder Schwarzenrassismus wurde im Diskurs ausgespart. Heute ist das alles Teil der Geschichte. Diese wollten Trump-Anhänger laut Jamie Saris am liebsten neu schreiben. Ebenfalls anschlussfähig am Song: die eingängige Melodie, die sich unbeschwert anhört, und womit sich die älteren Männer wieder jung fühlen können.

Die Band Village People selbst nimmt die Verwendung gelassen. Der Leadsänger Victor Willis (73) sagte einem US-Onlineportal Trump habe eine Lizenz für den Song beim Rechteinhaber BMI erworben. Er, Willis, könne dagegen wenig tun. Er sagte zudem: «Der Song profitiert davon, dass Trump ihn benutzt.» Kurz nachdem dieser «Y.M.C.A.» 2020 zum ersten Mal abgespielt hatte, gingen die Online-Hörerzahlen durch die Decke.