Schon am Mittwochvormittag ist klar: Donald Trump (78) ist erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Der Republikaner könnte in seiner zweiten Amtszeit auf eine Menge neuer Gesichter setzen. Aber auch der ein oder andere alte Weggefährte kann sich Hoffnungen auf einen Posten machen. Ein Überblick über die möglichen Kandidaten für die Regierung Trump 2.0.

Gesundheit

Für den Bereich Gesundheit wird vor allem ein Name gehandelt: Robert F. Kennedy Jr. (70). Der bekennende Impfgegner könnte im Trump-Kabinett die Kontrolle über die Gesundheits- und Lebensmittelpolitik der USA übernehmen, schrieb die «Washington Post» Ende Oktober. «Ich werde ihn in Sachen Gesundheit ausrasten lassen. Ich werde ihn in Sachen Essen ausrasten lassen. Ich werde ihn in Sachen Medikamente ausrasten lassen», stellte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in New York in Aussicht.

Trump habe ihn gebeten, die «Epidemie chronischer Krankheiten zu beenden» und ihm «die Kontrolle über die öffentlichen Gesundheitsbehörden» versprochen, erklärte Kennedy wenige Tage vor der Wahl. Vielmehr dürfte Kennedys Einfluss aber dazu führen, dass durch Impfungen vermeidbare Krankheiten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wiederaufflammen dürften.

Auch wenn Kennedy keinen Posten erhalten sollte, steht fest: Wer auch immer den Gesundheitsbereich für Trump verwalten wird, dürfte die zuständigen Behörden massiv verschlanken.

Finanzen

Neben Kennedy dürften Beamte in den US-Behörden vor allem vor einer Person mächtig zittern: Elon Musk (53). Der Tech-Milliardär soll nach Trumps Worten eine neu gegründete «Kommission zur Regierungseffizienz» leiten. Die Kommission soll eine umfassende Finanz- und Leistungsprüfung der gesamten Regierung durchführen. Musk soll Interesse an einem Job in der Trump-Regierung zeigen.

Als Finanzminister scheint Trump einen Mann mit Wall-Street-Knowhow zu bevorzugen. In einem Interview mit «Bloomberg» deutete Trump an, dass er erwäge, den CEO der US-Bank JPMorgan, Jamie Dimon (68), zum Finanzminister zu machen. Später ruderte Trump allerdings zurück und behauptete, der Dimon-Vorschlag sei von der «radikalen Linken» gekommen. Als andere Variante gilt die Ernennung des Hedgefonds-Milliardärs John Paulson (68).

Verteidigung

Auf den demokratischen Verteidigungsminister Lloyd Austin (71) könnte unter Trump ein alter Bekannter folgen. Der Name von Trumps ehemaligem Aussenminister Mike Pompeo (60) geisterte durch die US-Medien. Alternativ können sich auch der republikanische Senator Tom Cotton (47) aus Arkansas oder der Sicherheitsexperte Michael Waltz (50) aus Florida Hoffnungen auf den Job machen.

Aussenpolitik

Das US-Portal «Politico» nannte vor der Wahl einige Namen, die als Trumps Aussenminister im Gespräch sind. Neben dem strammen Trump-Unterstützer Richard Grenell (58), der früher als US-Botschafter in Deutschland amtete, hofft Trumps früherer Sicherheitsberater Robert O'Brien (58) auf ein Comeback. Weiterhin wird der US-Senator Marco Rubio (53) ebenso gehandelt wie der Unternehmer Bill Haggerty, der während Trumps erster Amtszeit Botschafter in Japan war.

Justiz

Aileen Cannon (43) gilt als eine der wenigen Frauen, die Trump für ein Amt in Erwägung zieht. Die Bundesrichterin wies ein Strafverfahren gegen Trump um geheime Dokumente im Juli ab – und könnte nun dafür belohnt werden. Ferner im Rennen um das Justizministerium sind der Jurist Mark Paoletta, der Trump schon von 2018 bis 2021 in kleineren Rollen unterstützte, und der Ex-Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Jay Clayton (58). Ebenfalls auf der Liste stehen soll der Republikaner-Anwalt Mike Davis.

Innenpolitik

Als möglicher Innenminister steht Doug Burgum (68) im Raum. Der Gouverneur von North Dakota wurde lange auch als möglicher Vizepräsident gehandelt. Diese Rolle ist jetzt aber J.D. Vance (40) vorbehalten. Burgum beriet Trump in der Vergangenheit in Energiefragen und gehört zu den reichsten Politikern des Landes.