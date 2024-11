Kein Champagner, aber verhaltene Freude: Vertreter der Schweizer Wirtschaft sehen in einer zweiten Präsidentschaft Donald Trumps Chancen. Auch eine alte Idee flammte am Mittwochmorgen wieder auf. Blick hat bei den Managern den Puls gefühlt.

Der Sieg von Donald Trump (78) stand quasi fest, als die Schweiz erwachte. Gewisse Teilnehmer am Wahlfrühstück der Handelskammer Schweiz-USA im Zürcher Hotel Marriott wähnten sich in einem Alptraum. Als Ex-Direktor Martin Naville (68) das Mikrofon ergriff und in die teilweise niedergeschlagenen Gesichter im Saal blickte, wagte er einen Aufheiterungsversuch: «Bei einem Zürcher Stadtderby zwischen dem FCZ und GC gibt es mehr Gewalt als bei den Wahlen in Amerika – die Demokratie hat in der Nacht auf Mittwoch geblüht. Das ist heute doch eine schöne Nachricht für alle.»

Traurig waren vor allem Privatpersonen, die der Einladung der Handelskammer Schweiz-USA gefolgt sind. Die Wirtschaftsvertreter freuten sich hinter vorgehaltener Hand über den Wahlsieg des Republikaners. Denn die deutliche Mehrheit der Manager sieht mit Trump im Weissen Haus einen Vorteil für die Schweiz und ihre individuellen Wirtschaftssektoren. Mit Namen in der Zeitung wollen sie das aber nicht äussern.

Weniger Regulierungen, mehr Konsum

Vor allem Exponenten aus der Bankenwelt, der Pharmabranche und des Detailhandels wiesen gegenüber Blick auf die positiven Punkte einer republikanischen Präsidentschaft hin: Die Banker erhoffen sich weniger Regulierungen, die Pharmabranche muss sich nicht mit Harris' Vorschlägen zur Senkung der Medikamentenpreise herumschlagen und Vertreter des Detailhandels glauben, dass Trump den Konsum ankurbeln wird.

Allerdings merkten mehrere Manager an, dass sie einen geteilten Kongress bevorzugen würden. Hätten die Republikaner neben dem Präsidentenamt auch die Mehrheiten im Senat und dem Repräsentantenhaus, würden neue Risiken entstehen. Dieses Szenario ist weiterhin möglich.

«Wenn es Ärger gab, war das immer mit den Demokraten»

Für Martin Naville waren beide Kandidaten keine gute Wahl – Trump aber das kleinere Übel. «Grundsätzlich haben wir in den letzten 30 Jahren mit republikanischen und demokratischen Regierungen gut zusammengearbeitet. Wenn es Ärger gab, war das aber immer mit den Demokraten – zum Beispiel der Streit ums Bankgeheimnis vor rund 15 Jahren.»

Trumps Regierung sei interessierter an der Schweiz gewesen – in der Zeit von 2017 bis 2021 gab es tatsächlich mehrere hochrangige Besuche von US-Delegationen. «Die Biden-Regierung hat sich nicht um uns geschert», so Naville.

Neue Chance für ein Freihandelsabkommen mit den USA

Am Mittwochmorgen flammte im Saal auch eine alte Idee wieder auf: ein Freihandelsabkommen mit Amerika. Der erste Anlauf 2006 scheiterte am Widerstand der Landwirtschaft. Die Gespräche wurden während Trumps erster Amtszeit wieder aufgenommen und gipfelten 2019 in einem Besuch des damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer (73). Trump soll sich beim Gespräch im Oval Office offen für einen Deal gezeigt haben – sollte die Schweiz eine Lösung mit der Landwirtschaft finden. Das gelang nicht rechtzeitig. Als Joe Biden (82) im Januar 2021 übernahm, war das Thema vom Tisch.

«Mit Donald Trump kann man besser verhandeln», sagt Guido Trevisan, Marketing-Chef des Werbevermarktungsunternehmens Goldbach. Er sieht im neuen US-Präsidenten eine Chance für die Schweizer Wirtschaft. Ähnlich sieht es auch Naville, obwohl dieser klarmacht: «Innenpolitisch bleibt ein Freihandelsabkommen ganz schwierig – wir brauchen die Landwirtschaft an Bord.»

Für die Schweiz wäre ein Handelsabkommen mit den USA besonders interessant, war Amerika auch 2023 mit einem Anteil von 17,8 Prozent das wichtigste Exportland – vor Deutschland mit 15,5 Prozent. Der ehemalige Direktor der Handelskammer Schweiz-USA will an diesem Mittwochmorgen denn auch positiv bleiben: «Wenn uns ein Deal gelingen sollte, dann mit einer republikanischen Regierung unter Trump. Mit den Demokraten könnten wir es von Beginn an vergessen.»