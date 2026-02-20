Vier Herdplatten sorgen gerade im Netz für Diskussionen. Konkret geht es um eine Theorie, die erklären soll, wie das Leben funktioniert und wie man es verbessern kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 4-Herdplatten-Theorie erklärt, warum Lebensbereiche wie Arbeit leiden

Manche Platten müssen auf Sparflamme stehen, um andere zu priorisieren

Der virale Post erreichte 6 Millionen Aufrufe und 650 Kommentare War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

«Wenn du es einmal verstanden hast, wird dein Leben nie wieder dasselbe sein», schreibt ein Nutzer auf X in einem Post, der viral gegangen ist. Inzwischen hat er fast 6 Millionen Aufrufe und über 650 Kommentare. Der Grund: die 4-Herdplatten-Theorie. Sie wird gerade heiss diskutiert.

Kein Wunder: Sie soll helfen, zu verstehen, wieso Freundschaften zerbrechen, Ehen in die Brüche gehen oder Karrieren ins Stocken geraten. Die Theorie soll erklären, wieso Milliardär Jeff Bezos (62) zwar muskulös geworden ist, aber seine Frau die Scheidung wollte.

1 Worum geht es bei der Theorie?

Die Idee ist es dabei, dass das Leben in vier Bereiche (Herdplatten) aufgeteilt wird. Familie, Freunde, Arbeit und Gesundheit. Das Problem: Nicht alle Bereiche des Gasherdes können gleich versorgt werden. Eine oder mehrere Platten leiden bzw. haben weniger Hitze.

Man kann sich eben nicht um alle Platten mit der gleichen Aufmerksamkeit kümmern. Bestes Beispiel ist die Gesundheit: Wenn man stark eingespannt ist bei der Arbeit, sich um die Familie kümmert und Freundschaften pflegen will, bleibt wenig Zeit für die eigene Gesundheit. Wenig Zeit für Sport. Vielleicht auch wenig Zeit für eine ausgewogene Ernährung und genügend Schlaf.

Das Fazit: Du kannst nicht alle Bereiche auf voller Flamme laufenlassen. Es geht darum, das richtige Mass zu finden und die Platten im Blick zu haben. Was ist gerade wichtig? Was kann auf Sparflamme gesetzt werden für einen Augenblick?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

2 Woher stammt die Theorie?

Das ist nicht eindeutig belegt. Oft wird der US-amerikanische Autor David Sedaris (69) damit in Verbindung gebracht. Er erwähnte die Idee in einer Kolumne für das US-Magazin «The New Yorker» im Jahr 2009. Er schrieb dort, dass ihm eine Bekannte namens Pat dieses Modell erklärt habe. Sie habe das auf einem Managementseminar gehört.

Berühmt machte Bestseller-Autor James Clear (40) die Theorie. Er verweist in einem Text auf David Sedaris und er betont, dass der Ursprung unklar ist. Clear schreibt am Ende: «Wenn Sie jetzt versuchen, den Ursprung der Vier-Brenner-Theorie herauszufinden, viel Glück!»

3 Kann das Leben auf vier Herdplatten heruntergebrochen werden?

«Es ist keine wissenschaftliche Theorie, sondern eine Alltagstheorie», sagt Soziologin Katja Rost (49) von der Universität Zürich zu Blick. Das bedeutet aber nicht, dass sie schlecht ist.

Zur Theorie meint Rost: «Da ist etwas Wahres dran. So wissen wir aus der Zufriedenheitsforschung, dass robuste und hohe Treiber der Lebenszufriedenheit Gesundheit, eine sinnvolle Arbeit ohne Arbeitslosigkeit und lange Pendelzeiten, ein gutes Unterstützungsnetzwerk aus Freunden und Bekannten, als auch gute Familienverhältnisse (mit Partner/in, Eltern, Geschwistern, eigenen Kindern, sofern vorhanden) sind. Andere Faktoren spielen oft eine untergeordnete Rolle.»