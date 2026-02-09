Ein bizarrer Beauty-Trend sorgt für Aufsehen: Instagram-Creator GreenKing lässt sich auf einem Feld von einer Biene stechen und isst sie danach. Sein Video sammelte auf X in 24 Stunden über 760'000 Views.

Darum gehts GreenKing testet Bienenstiche gegen Haarausfall in viralem Video mit 760'000 Aufrufen

Die Theorie basiert auf einem Enzym, das weniger Haarverlust verursachen könnte

Eine Studie 2024 zeigte bei Mäusen Haarwachstum durch verdünntes Bienenvenom Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Eine Biene krabbelt über seinen Haaransatz, sticht zu – und dann isst er sie. Klingt absurd, oder? Genau diese Szene zeigt ein virales Video von GreenKing, einem Fitness-Influencer auf Instagram mit rund 10'000 Followern. Unter dem Motto «Working on becoming the best version of myself» testet er extreme Methoden, die Körper und Geist angeblich optimieren sollen.

Auf X erreichte der Clip innerhalb von 24 Stunden über 760'000 Aufrufe. Die Reaktionen reichen von Faszination bis hin zu Kopfschütteln. Die zentrale Frage: Was soll das bringen?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

GreenKing behauptet, Bienenstiche würden auf das Enzym 5α-Reduktase wirken. Dieses Enzym wandelt Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) um, einen der Hauptverursacher von erblich bedingtem Haarausfall. Weniger DHT, so die Logik, könnte also weniger Haarverlust bedeuten.

Gibt es bald neben Botox auch Beetox?

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee nicht. Eine 2024 im Fachjournal «MDPI Toxins» veröffentlichte Studie mit dem Titel «Bee Venom Stimulates Growth Factor Release from Adipose-Derived Stem Cells to Promote Hair Growth» untersuchte die Wirkung von verdünntem Bienenvenom.

Die Forschenden konnten zeigen, dass das Gift Stammzellen aktiviert, die wiederum Haarwachstumsfaktoren freisetzen. Bei Mäusen beschleunigte es die Wachstumsphase. Klingt nach einem natürlichen Super-Shot für Haare. Beim Menschen ist der Effekt bisher unbewiesen.

Und genau hier liegt das Problem: GreenKings Feld-Experiment fehlt die wissenschaftliche Grundlage. Er appliziert das Venom direkt auf den Kopf, ohne Verdünnung oder wissenschaftliche Kontrolle. Bienenstiche können zudem allergische Reaktionen auslösen – von starkem Juckreiz bis hin zu einem lebensgefährlichen Schock.

Bienenvenom findet sich neben Haarwuchsmitteln auch in Cremes gegen Falten. Auch hier ist die Wirkung bislang noch nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht. Meist werden die Substanzen stark verdünnt.

INSTAGRAM