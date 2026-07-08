Ein 38-jähriger Basejumper aus den USA ist am Dienstag bei Lütschental BE tödlich verunglückt. Nach einem Wingsuit-Sprung kollidierte er mit dem Gelände. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Tragischer Unfall im Berner Oberland: Ein amerikanischer Basejumper ist am Dienstagmittag bei Lütschental BE tödlich verunglückt. Der 38-Jährige kollidierte nach einem Wingsuit-Sprung aus noch ungeklärten Gründen mit dem Gelände.

Kurz nach 11.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein Basejumper in Lütschental verunfallt sei. Sofort wurden Suchmassnahmen eingeleitet. Im Gebiet des Tschingeleywalds konnten die Einsatzkräfte den Verunglückten schliesslich lokalisieren. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 38-jährige US-Amerikaner gemeinsam mit drei Kollegen zur Absprungstelle Männlichen aufgebrochen. Nachdem zwei seiner Begleiter bereits abgesprungen waren, folgte er mit einem Wingsuit.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Basejumper während des Flugs in Schwierigkeiten und kollidierte mit dem Gelände. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Neben mehreren Diensten der Kantonspolizei Bern standen ein Helikopter der Rega sowie ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Kantonspolizei Bern geführt.