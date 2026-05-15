Jung oder alt – was ist das beste Alter für Eltern, um ein Kind bestmöglich zu erziehen? Nacherziehungsexpertin Sefika Garibovic aus Zug erklärt, warum junge Eltern näher beim Kind sind und womit ältere Eltern punkten.

«Vieles im Leben kann man verschieben – das Muttersein aber nur begrenzt»

«Vieles im Leben kann man verschieben – das Muttersein aber nur begrenzt»

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Qendresa Llugiqi Reporterin News

Während manche Teenies noch für die Schule büffeln und abends feiern gehen, schieben ihre Freunde bereits einen Kinderwagen vor sich her. Gleichzeitig gibt es vermehrt Paare, die bereits ein halbes Leben hinter sich haben, bevor sie Eltern werden. Shalyna (20) und Fabio (20) Fortino wurden mit 17 zum ersten Mal Eltern. Zwei Jahre später folgte das zweite Kind. Die junge Mama hat bis heute keine Lehre gemacht. Sie sagt zu Blick: «Ich bin gerne bei den Kindern.» Das Paar findet: «Wir haben alles richtig gemacht!»

Dass sich Shalyna bewusst für die Mami-Rolle entschieden hat, feiert Sefika Garibovic (66). Sie ist Expertin für Nacherziehung von schwierigen Jugendlichen, hat eine eigene Praxis in Zug und ist Buchautorin. Die Expertin sagt zu Blick: «Vieles im Leben kann man verschieben – das Muttersein aber nur begrenzt.» Sowohl Jüngere als auch Ältere hätten ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen.