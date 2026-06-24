DE
FR
Abonnieren
Hier jagt Polizei E-Trotti-Fahrer mit Blaulicht
0:46
Wilde Verfolgung in Mauren LI:Hier jagt Polizei E-Trotti-Fahrer mit Blaulicht

Krasses Video aus Mauren FL
Polizei bringt E-Trotti-Fahrer bei Verfolgungsjagd zu Fall

Ein Video sorgt in Liechtenstein für Wirbel: Eine Polizeipatrouille verfolgt mit Blaulicht einen E-Trotti-Fahrer. Plötzlich kommt es zum Sturz. Angeblich war ein Kind auf dem Roller.
Publiziert: 12:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/5
Zunächst bleibt die Polizei auf Abstand.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Polizei jagt E-Trotti-Fahrer in Mauren FL am Dienstagabend
  • Fahrer angeblich ein Bub (12), laut Leserreporter zu jung fürs Gerät
  • E-Trotti fällt, Bub weint; Polizei verweist auf laufendes Verfahren
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Vorne das E-Trotti, hinten die Polizei. Mit Blaulicht und Martinshorn. Die Patrouille kommt dem Fahrer immer näher, zieht schliesslich an ihm vorbei – da stürzt das E-Trotti. Im Hintergrund des Videos hört man eine Stimme fluchen: «Scheisse!»

Die wilden Szenen wurden am Dienstagabend in Mauren FL aufgenommen. Die Landespolizei schweigt zu den genauen Umständen. Auf Blick-Anfrage heisst es nur knapp: «Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.» Ob die Beamten gezielt Jagd auf den Fahrer machten oder das E-Trotti dem Streifenwagen schlicht im Weg stand, bleibt damit unklar.

Fahrt wäre verboten gewesen

Ein Leserreporter berichtet, dass es sich beim Fahrer um einen erst 12-jährigen Buben handeln soll. Die Polizei habe ihn gestoppt, weil er zu jung für das Gefährt war.

Zum Hintergrund: In Liechtenstein (wie in der Schweiz) darf man erst ab 14 Jahren mit einem Mofa-Ausweis E-Trotti fahren, ab 16 Jahren ist kein Ausweis mehr nötig. Für einen Zwölfjährigen ist die Fahrt verboten.

Blick will deine Story

Weisst du mehr zu dieser Story? Hast du Hinweise? Schicke uns dein Foto oder Video via WhatsApp oder Upload-Button in der Blick-App.

Blick belohnt dich bei Veröffentlichung mit 50 Franken.

Weisst du mehr zu dieser Story? Hast du Hinweise? Schicke uns dein Foto oder Video via WhatsApp oder Upload-Button in der Blick-App.

Blick belohnt dich bei Veröffentlichung mit 50 Franken.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen