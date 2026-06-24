Ein Video sorgt in Liechtenstein für Wirbel: Eine Polizeipatrouille verfolgt mit Blaulicht einen E-Trotti-Fahrer. Plötzlich kommt es zum Sturz. Angeblich war ein Kind auf dem Roller.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei jagt E-Trotti-Fahrer in Mauren FL am Dienstagabend

Fahrer angeblich ein Bub (12), laut Leserreporter zu jung fürs Gerät

E-Trotti fällt, Bub weint; Polizei verweist auf laufendes Verfahren

Johannes Hillig Redaktor News

Vorne das E-Trotti, hinten die Polizei. Mit Blaulicht und Martinshorn. Die Patrouille kommt dem Fahrer immer näher, zieht schliesslich an ihm vorbei – da stürzt das E-Trotti. Im Hintergrund des Videos hört man eine Stimme fluchen: «Scheisse!»

Die wilden Szenen wurden am Dienstagabend in Mauren FL aufgenommen. Die Landespolizei schweigt zu den genauen Umständen. Auf Blick-Anfrage heisst es nur knapp: «Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.» Ob die Beamten gezielt Jagd auf den Fahrer machten oder das E-Trotti dem Streifenwagen schlicht im Weg stand, bleibt damit unklar.

Fahrt wäre verboten gewesen

Ein Leserreporter berichtet, dass es sich beim Fahrer um einen erst 12-jährigen Buben handeln soll. Die Polizei habe ihn gestoppt, weil er zu jung für das Gefährt war.

Zum Hintergrund: In Liechtenstein (wie in der Schweiz) darf man erst ab 14 Jahren mit einem Mofa-Ausweis E-Trotti fahren, ab 16 Jahren ist kein Ausweis mehr nötig. Für einen Zwölfjährigen ist die Fahrt verboten.