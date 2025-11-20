DE
Wie siehts bei dir aus?
Jetzt kommt der erste Schnee im Flachland

Kälteeinbruch in der Schweiz: Ab Donnerstag ist im Flachland Schnee möglich – erstmals in dieser Saison. Autofahrer werden vor Glättegefahr gewarnt.
Darum gehts

  • Erstmals in der Saison Schneefall im Flachland möglich
  • Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, Strassenglättegefahr
  • Ab Montag steigt die Schneefallgrenze wieder
Georg NopperRedaktor News

Die Temperaturen sind am frühen Morgen nahe dem Gefrierpunkt – auch in tiefen Lagen. Laut dem Wetterdienst Meteo News ist deshalb am Donnerstag und vor allem am Freitag erstmals in dieser Saison eine Schneedecke im Flachland möglich.

Das Bundesamt für Meteorologie warnt vor mässiger Strassenglättegefahr. Wird eine Schneedecke im Flachland überhaupt messbar? Vielerorts wären wir damit «früher dran als im Durchschnitt und ähnlich früh wie im Vorjahr, wo beim ersten Schneefall vom 21. auf den 22. November sogar lokal rekordgrosse Schneemengen verzeichnet werden konnten», schreibt Meteo News. Oder bleibt es bei Schneeregen?

«Winterreifen absolute Pflicht»

Noch etwas wahrscheinlicher sind Schnee und Schneeregen am Donnerstagmorgen entlang der Alpen. Sollte es am Donnerstag fürs Flachland im Norden nicht reichen, besteht noch bis zur Nacht auf Montag eine Chance. Bei Maximaltemperaturen von kaum über null Grad und jeweils Frost am Morgen seien «Winterreifen absolute Pflicht», mahnt Meteo News.

Am Montag steigt die Schneefallgrenze schliesslich wieder. Im Flachland werden zu Wochenbeginn Temperaturen von tagsüber zwei bis fünf Grad erwartet.

Schneit es in deiner Region? Dann melde dich per Whatsapp unter der Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch und sende uns deine Bilder und Videos.

