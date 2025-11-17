Diese Woche erreicht eine Kaltfront die Schweiz. In der Höhe – namentlich auf der Schwägalp am Fusse des Säntis – schweben schon dicke Flocken vom Himmel. Ein Vorgeschmack auf die kommenden Tage.

1/6 Auf der Schwägalp am Fusse des Säntis liegt am Montag bereits zentimeterdick Schnee. Foto: Sandro Zulian

Darum gehts Das Flachland wartet auf den ersten Schnee

Die ersten Flocken sollten am Montag oder am Dienstag vom Himmel kommen

Derweil hat der Winter die Schwägalp am Fusse des Säntis schon voll im Griff

Sandro Zulian Reporter News

Die Fahrt Richtung Schwägalp stand noch ganz im Zeichen des Regens. Dicke Tropfen prasselten auf die Windschutzscheibe, Pfützen bildeten sich links und rechts des Strassenrandes.

Doch kaum erreicht Blick die Schwägalp am Montag um die Mittagszeit herum, schlägt das Wetter um. Der anfängliche verhasste Schneeregen, der jede Jacke aufweichen kann, verwandelt sich plötzlich in schönstes Weiss. Noch immer nass, aber wenigstens zauberhaft. So ulkig das Mitnehmen von Schal, Mütze und Handschuhen im strömenden Regen des Flachlandes noch schien – jetzt ist man heilfroh, hat man sie dabei.

«Sie hat es nicht geglaubt!»

Ganz das erste Mal ist es aber nicht, hier auf der Schwägalp. «Es hat im Oktober schon einmal geschneit», erzählt eine Mitarbeiterin des Restaurants dem Blick-Reporter. Die Menschen am Fusse des Säntis geniessen die weisse Pracht in vollen Zügen. Eine Frau steht glücklich vor dem Eingang zur Seilbahn, das Handy vor sich ausgestreckt. «Ich musste meiner Freundin in den Niederlanden ein Foto schicken, sie hat es nicht geglaubt!», sagt sie.

Je länger man hier oben verweilt, desto weisser wird alles um einen herum. Nur kurze Zeit nachdem der Schneefall eingesetzt hat, erklingt bereits das dumpfe Scheppern einer Schneeschaufel. Und war der Reporter anfangs noch von ein paar Flocken übersät, gleicht er später eher einem Schneemann. Einem schwer beschäftigten Schneemann – denn das Auto muss wieder ausgegraben werden.

Erster Schneeengel der Saison

Der Schnee auf der Schwägalp erreicht – während diese Zeilen geschrieben werden – eine Höhe von gut fünf Zentimetern. Tendenz: steigend. Beim Verlassen des Restaurants ruft jemand aus einer Menschengruppe: «Mach einen Schneeengel!» Zu Befehl. Der erste weisse Engel ist gemacht.

Gemäss Prognose soll auch das Flachland in den nächsten Stunden und Tagen noch überzuckert werden. Wir sind gespannt, wo es als Erstes weiss wird.

Schneit es in deiner Region? Dann melde dich per Whatsapp unter der Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch, und sende uns deine Bilder und Videos.