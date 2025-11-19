Der erste Schnee ist in den Bergen gefallen. Doch jetzt wird auch das Flachland weiss. Es geht am Mittwochabend los. Der Bund warnt für mehrere Kantone.

Heute gibt es Schnee im Flachland – und es kommt noch mehr

1/4 Im Flachland wird es die nächsten Tage weiss. Foto: keystone-sda.ch

Jetzt lieber noch schnell die Winterpneu aufziehen. Schnee ist im Anmarsch. Am Montag gab es schon in einigen Regionen entlang der Voralpen Neuschnee. Jetzt wird es im Flachland weiss. Los geht es am Mittwochabend. Besonders am Donnerstag und Freitag dürfte es im Norden und in den tiefen Alpentälern eine teilweise geschlossene Schneedecke geben, wie «Meteo News» schreibt.

Der Bund warnt für die Kantone Freiburg, Waadt, Wallis, Jura und Neuenburg vor dem Schnee. Es gilt Gefahrenstufe 2, mässige Gefahr. Die Warnung gilt oberhalb von 600 m ü.M. Mögliche Auswirkungen: Glättegefahr durch schneebedeckte Strassen. Erwartete Mengen: bis zu 20 Zentimeter.

