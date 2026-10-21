Der Bund warnt am Mittwoch vor kräftigem Regen im Südosten der Schweiz: Im Westen des Tessins werden bis zu 120 Millimeter erwartet. In betroffenen Regionen gilt Gefahrenstufe 2 von 5, Gewässer können rasch anschwellen.

Darum gehts Der Bund warnt im Südosten vor kräftigem Regen, im Westen des Tessins bis 120 Millimeter erwartet

In betroffenen Regionen gilt Stufe 2 von 5, bei nassen Böden können Gewässer rasch anschwellen

Die Warnung läuft am Mittwoch bis nachts, am Donnerstag folgt voraussichtlich eine Regenpause

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kräftige Regenfälle am Mittwoch in der Schweiz. Laut Daten des Bundesamtes für Meteorologie werden im Südosten des Landes bis zu 120 Millimeter Niederschlag erwartet.

Der Bund erhöhte dementsprechend die Regen-Gefahrenstufe in den betroffenen Regionen auf die Stufe 2 von 5. Das heisst: Bei bereits durchnässten Böden kann es zu einem raschen Anstieg des Wasserpegels in Gewässern kommen. Der Bund empfiehlt, Abstand zu Gewässern und steilen Hängen zu halten und mögliche Hochwasserwarnungen zu beachten.

Besonders viel Regen im Tessin

Die Wetterwarnung gilt im Gebiet vom Brienzersee bis zur Stadt St. Gallen bereits ab 6 Uhr am Mittwochmorgen und dauert aktuell bis 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag an. Weiter im Südosten, in den Kantonen Graubünden und Tessin, galt die Warnung bereits am Dienstagabend.

Am meisten Regen, zwischen 70 und 120 Millimeter, wird am Mittwoch im Westen des Tessins erwartet. Zwischen 17 und 19 Uhr soll es dort zu besonders starken Niederschlägen kommen.

Regenpause am Donnerstag

Die Temperaturen bleiben am Mittwoch im ganzen Land bei kühlen 10 bis 12 Grad, schreibt Meteo News. Im Süden sind trotz Regen bis zu 15 Grad möglich.

Am Donnerstag gönnt sich der Regen in der Schweiz voraussichtlich eine kleine Pause. Der Bund sagt sonniges Wetter mit Temperaturen von bis zu 14 Grad im Flachland voraus. Am Freitag und am Wochenende werden die Niederschläge und das graue Wetter dann wohl zurückkehren.

Bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Tagen genug Regen fällt, um der anhaltenden Trockenheit in der Schweiz entscheidend entgegenzuwirken.