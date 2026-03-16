Der Winter zeigte sich in der Schweiz am Wochenende mit Schnee und Frost von seiner eisigen Seite. Nun kommen die milden Temperaturen zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Winter kehrte am Wochenende mit Schnee und Frost zurück

Meteo Schweiz gibt Frostwarnung Stufe zwei für weite Teile des Landes heraus

Ab Dienstag prägen Sonne und mildere Temperaturen das Wetter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der Winter hat sich am Wochenende nochmals kurz aufgebäumt: In einigen Teilen der Schweiz hat es kräftig geschneit – und die Temperaturen sanken deutlich. Diese Woche beginnt noch mit frostigen Temperaturen, doch der Frühling ist bereits wieder auf dem Vormarsch.

Wettertechnisch startet der Montag mit einer Mischung aus Sonne und zunehmend dichteren Wolken, wie Meteo News auf X schreibt. «Gegen Abend wird es in den Ostalpen stellenweise nass.»

Die Temperaturen liegen vor allem am Vormittag noch tief. Im Flachland werden Werte im tiefen einstelligen Bereich gemessen, in den Bergen sinken sie teilweise unter null. Meteo Schweiz hat für weite Teile der Schweiz eine Frostwarnung der Stufe zwei (mässige Gefahr) herausgegeben. Es herrscht Bodenfrost. Pflanzen sollten also gut eingepackt werden.

«Es wird frühlingshaft»

Die Temperaturen erreichen am Montag 7 bis 11 Grad, dazu weht ein mässiger Westwind. In den Bergen dürfte dieser kräftiger ausfallen. Im Süden sorgt Nordföhn für sonniges Wetter bei deutlich milderen Temperaturen von bis zu 19 Grad.

Am Dienstag lösen sich im Osten letzte Restwolken rasch auf, danach setzt sich zunehmend sonniges Wetter mit regional einer leichten Bise durch. «Es wird frühlingshaft mild mit Temperaturen von 12 bis 14 Grad und einer schwachen Bise», erklärt Michael Eichmann von Meteo News. Im Süden scheint weiterhin häufig die Sonne, dort werden bis zu 17 Grad erreicht.

Erste Prognosen deuten zudem darauf hin, dass die Lage auch am Wochenende stabil und sonnig bleibt. Wer also noch ein letztes Mal auf die Skipiste möchte – es könnte sich lohnen!

Typisch für die Jahreszeit bleibt das Wetter jedoch zunächst wechselhaft.