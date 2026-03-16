Am Wochenende hat es in einigen Teilen der Schweiz besonders kräftig geschneit. Wo am meisten Schnee liegt, welche Strassen gesperrt sind und wo Lawinengefahr herrscht.

Hier hat es am Wochenende besonders viel geschneit

Hier hat es am Wochenende besonders viel geschneit

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Samstag wurden massive Schneefälle für die Nacht auf Sonntag vorhergesagt. Von bis zu 90 Zentimeter Neuschnee war die Rede. In elf Kantonen galt die Warnstufe 3 von 5. Sogar vor Lawinen wurde gewarnt.

In einigen Regionen fielen die Schneeflocken schliesslich doch nicht so zahlreich wie befürchtet. In anderen erlebten die Menschen am Sonntagmorgen aber ein weisses Wunder, wie zahlreiche Bilder von Leserreportern belegen.

Wo hat es viel geschneit?

Wallis

Ein Blick-Leser meldete sich am Sonntagmorgen aus Tschuggen-Belalp. Rund 50 Zentimeter Neuschnee seien in dem Gebiet gefallen. Bilder zeigen haufenweise Schnee, verschneite Treppenaufgänge und schneebedeckte Strassen. «Jetzt kommt dann noch die Sonne», so der Leser. Immerhin.

Ein anderer Leser meldete sich vom Bergrestaurant Fluhalp in Zermatt VS. Schnee, so weit das Auge reicht. Das Restaurant ist regelrecht in Schnee gehüllt.

Auch andere Regionen im Wallis sind betroffen. So hat es in Greich und in Grächen geschneit. In Grächen lässt sich immerhin die Sonne am Sonntagmittag blicken.

Ein Leser meldete sich am Sonntagmittag aus dem abgeschnittenen Saas-Almagell VS. Mehr als 1 Meter Schnee liegt hier. Die Schneefräse kämpft sich durch die weissen Massen.

In Saas-Fee liegt am Sonntag ebenfalls viel Schnee. Familie Wittwer muss ihre Autos vom Schnee befreien. Sie nimmt es gelassen.

Tessin

Und auch in der Sonnenstube der Schweiz wurden die Menschen eingeschneit. Ein Blick-Leser meldete sich am Sonntagmorgen aus dem verschneiten Sonogno in Verzasca TI. «Schnee bis fast ganz runter in der Sonnenstube.»

Welche Strassen sind gesperrt?

Wallis

Am Samstagabend um 23 Uhr mussten die Strassen zwischen Saas-Balen (Niedergut) und Stalden sowie zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell gesperrt werden, wie aus dem Informationstool der Gemeinde Saas-Fee VS hervorgeht. Am Montagmorgen wurde die Sperrung für die Strecke Saas-Grund bis Saas-Almagell wieder aufgehoben. Die Sperrung der Strecke Saas-Balen bis Stalden wird um 14 Uhr wieder aufgehoben.

Am Sonntag musste zusätzlich der Streckenabschnitt Saas-Balen bis Bidermatten gesperrt werden. Ausserdem musste der Streckenabschnitt Bidermatten bis Stalden gesperrt werden. Am Montagmorgen wurde die Sperrung für die Strecke Saas-Balen bis Bidermatten wieder aufgehoben.

Gemäss TCS musste die Autobahn A9 in Richtung Domodossola zwischen Ried-Brig und Simplon-Pass am Sonntag aufgrund von Schneefall gesperrt. Inzwischen ist sie wieder aufgehoben worden.

Wo herrscht Lawinengefahr?

Gemäss Meteo News gab es in der Nacht auf Sonntag vor allem südlich des Alpenkamms viel Neuschnee – teils sogar mehr als 1 Meter. In den Alpentälern fiel weniger Schnee, hier vor allem im Berner Oberland, Urnerland, Glarnerland und Sarganserland. Auch im Flachland gabs etwas Schnee in der Zentralschweiz.

Infolge der starken Schneefälle hatte laut den Meteorologen die Lawinengefahr deutlich zugenommen, insbesondere am Alpensüdhang und am nördlich angrenzenden Alpenkamm herrschte am Sonntagmorgen die Gefahrenstufe 4 von 5. Am Sonntagabend wurde die Gefahrenstufe für den gesamten Alpenraum allerdings wieder auf 3 von 5 reduziert.

Hat es auch in deiner Region geschneit? Dann melde dich schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 80 41 oder via Mail an redaktion@blick.ch und sende uns deine Bilder und Videos.