Tief «Bruna» bringt der Schweiz diese Woche wiederholt Regenfronten und graue Wolken. Bis Donnerstag bleibt es meist nass, danach stellt sich ein Wechsel ein.

Darum gehts Tief Bruna bringt bis Donnerstag wiederholt Regen und graue Wolken in die Schweiz bei 11 bis 14 Grad

Die Schneefallgrenze liegt vorerst bei 2500 Metern, im Jura und am Alpennordrand fallen bis 60 mm

Ab Freitag sinken Temperaturen und Schneefallgrenze, am Wochenende bringt ein Hoch trockenes Wetter

Janine Enderli Redaktorin News

Nass, grau, grusig: Die Schweiz versinkt diese Woche im Regen. Immer wieder ziehen Regenfronten über das Land, die Sonne macht sich rar und die Temperaturen zeigen sich wechselhaft. Statt goldener Herbsttage erwartet uns vorerst graues Einheitswetter.

Verantwortlich dafür ist Tief «Bruna», das sich derzeit über dem Atlantik befindet. Es lenkt feucht-milde Luft in Richtung Schweiz und sorgt damit für eine unbeständige Wetterlage. Immerhin: Richtig kalt wird es nicht. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad, wie Meteo-News-Meteorologe Roger Perret schreibt.

Bis Donnerstag bleibt es grau und nass

Auch die Schneefallgrenze liegt mit rund 2500 Metern über Meer noch hoch. Von winterlichen Verhältnissen ist in den Bergen also vorerst wenig zu spüren.

Bis Donnerstag dürfte sich am trüben Wetter kaum etwas ändern. Die Sonne wird sich nur selten oder gar nicht zeigen. Besonders kräftige Niederschläge werden am Dienstagmorgen und am Donnerstagmittag erwartet. Bis Freitagabend könnten im Jura und am Alpennordrand örtlich bis zu 60 Millimeter Regen zusammenkommen.

Hoch bringt die Wende

Am Freitag geht es mit den Temperaturen bergab. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter. Damit könnte es in höheren Lagen erstmals wieder winterlich werden.

Für alle, die das graue Wetter nicht mögen, kommt am Wochenende die Erlösung. Ein Hochdruckgebiet verdrängt das Tief und bringt vielerorts wieder trockenere Verhältnisse mit sich. Besonders in den Bergen darf man sich auf verbreiteten Sonnenschein freuen. Wer genug vom Regen hat, sollte die Gelegenheit für einen Ausflug in die Höhe nutzen.

Im Flachland herrschen am Morgen jeweils zähe Hochnebelfelder mit Temperaturen von 6 bis 8 Grad.