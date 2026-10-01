Die Schweiz verabschiedet sich vom Spätsommer. Am Donnerstag zieht eine Wetterstörung von Westen auf und bringt abends lokal kräftige Regengüsse. Dennoch bleibt die Trockenheit bestehen – die Böden werden kaum nachhaltig befeuchtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kaltfront bringt Regen ab Donnerstagnachmittag in die Schweiz

Westschweiz zuerst betroffen, später auch Ostschweiz mit Überflutungsgefahr

Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad, Trockenheit bleibt bestehen

Janine Enderli Redaktorin News

Nach wunderschönen Tagen kippt das Wetter jetzt so allmählich: Der Donnerstag startet grau, und am Abend gibts richtig kräftige Regengüsse.

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Während es in der Zentral- und Ostschweiz lange trocken bleibt, ziehen über die Westschweiz am Vormittag schon erste Schauer. Später am Nachmittag, vor allem aber abends, breiten sich von Westen her zunehmend kräftige Regengüsse aus.

Trockenheit bleibt bestehen

Der Grund: Eine Störung fegt von Westen über die Schweiz und beendet damit das spätsommerliche Wetter. Die Niederschlagsmengen dürften jedoch nicht allzu hoch ausfallen.

«An der ausgeprägten Trockenheit wird sich wenig ändern, die Böden werden wohl nur oberflächlich angefeuchtet. Bach-, Fluss- und Seepegel werden kaum gross reagieren», schreibt Meteo News in einem aktuellen Blog-Beitrag.

Wetterwende light

Das graue Bild am Himmel zieht sich auch in den Freitag weiter. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt es trocken, im Westen und Süden scheint schon wieder die Sonne.

Am Wochenende erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken, in den Bergen sind ein paar lokale Schauer nicht ausgeschlossen. Klar ist: Es wird zwar ein paar Grad kühler, angenehm bleibt es dennoch.