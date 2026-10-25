Die Sonnenstrahlen geben ein Comeback

Der Herbst hat am Wochenende auch mit seiner trüben Seite Einzug gehalten – doch pünktlich zum Beginn des Wochenstarts grüsst die Sonne wieder. Ein Hochdruckgebiet löst das stürmische Wetter ab.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Das Wetter lud am Wochenende dazu ein, sich zu Hause einzukuscheln und reichlich Tee zu trinken. Bereits ab Freitag sorgten starke Winde und viel Regen für richtiges Herbst-Feeling. Auch über das Wochenende hielt sich der wolkenverhangene Himmel – zum Beginn der neuen Woche soll sich das ändern.

«Am Montag baut sich ein Hoch auf, das Wetter beruhigt sich deutlich», schreibt Klaus Marquardt von Meteo News. Obwohl einige Wolken uns nach wie vor die Sicht auf die Sonne nehmen können, soll es generell freundlich werden. «Im Laufe des Tages zieht weiter nördlich noch mal eine Warmfront durch, sie bringt uns aber wohl nur ausgedehnte Bewölkung und keinen nennenswerten Niederschlag mehr», so der Meteorologe.

Nullgradgrenze klettert auf über 4000 Meter

Der starke Wind verabschiedet sich langsam, die Temperaturen klettern wieder. Wo am Montag das Thermometer noch zwischen 11 und 14 Grad anzeigt, kann man ab Dienstag mit milden 15 bis 19 Grad rechnen. Zudem heisst es am Dienstag: Sonne satt!

«Auch im weiteren Wochenverlauf bleibt unser Wetter hochdruckbestimmt», so Marquardt. Einen kleinen Dämpfer könnte es aber geben: «Am Mittwoch könnte uns im Norden eventuell eine abgeschwächte Kaltfront streifen.»

Der steigende Temperaturtrend hält sich aber. Im Süden kann man am Mittwoch und Donnerstag mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad rechnen, im Norden wird es bei viel Sonne zwischen 13 und 16 Grad warm.

Auch in den Bergen geben die Sonnenstrahlen ein Comeback. «Die Nullgradgrenze klettert nach den aktuellen Prognosen am Dienstag auf über 4000 Meter!»