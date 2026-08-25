Darum gehts
- Maëlle D. aus Saint-Maurice VS wird vermisst
- Zuletzt wurde sie auf der Grand-Rue gesehen
- Vermisste leidet unter psychischen Problemen
Am Montag verliess die 39-jährige Maëlle D. ihr Zuhause in Saint-Maurice VS. Zuletzt gesehen wurde sie zu Fuss auf der Grand-Rue, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Meldung.
Die Polizei veröffentlicht die Vermisstmeldung auf Wunsch der Familie, heisst es weiter. Die Vermisste leidet unter psychischen Problemen und könnte desorientiert sein, heisst es.
Die Gesuchte ist 163 cm gross und von schlanker Statur. Sie hat mittellange blonde Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens könnte sie ein bunt gemustertes blaues Oberteil mit einem goldfarbenen Motiv auf der Brust, eine blaue Jeans
und Flip-Flops getragen haben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.