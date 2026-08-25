In Saint-Maurice im Kanton Wallis wird die 39-jährige Maëlle D. vermisst. Die Polizei veröffentlicht eine entsprechende Meldung und bittet Bevölkerung um Hinweise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maëlle D. aus Saint-Maurice VS wird vermisst

Zuletzt wurde sie auf der Grand-Rue gesehen

Vermisste leidet unter psychischen Problemen

Angela Rosser Journalistin News

Am Montag verliess die 39-jährige Maëlle D. ihr Zuhause in Saint-Maurice VS. Zuletzt gesehen wurde sie zu Fuss auf der Grand-Rue, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Meldung.

Die Polizei veröffentlicht die Vermisstmeldung auf Wunsch der Familie, heisst es weiter. Die Vermisste leidet unter psychischen Problemen und könnte desorientiert sein, heisst es.

Die Gesuchte ist 163 cm gross und von schlanker Statur. Sie hat mittellange blonde Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens könnte sie ein bunt gemustertes blaues Oberteil mit einem goldfarbenen Motiv auf der Brust, eine blaue Jeans

und Flip-Flops getragen haben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.