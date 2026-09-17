Autofahrer (†29) stirbt nach Verkehrsunfall in Grächen VS

Am 9. September ereignete sich auf einer Forststrasse oberhalb von Grächen, im Gebiet «Chleini Furgge», ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 29-jähriger Schweizer stirbt nach Unfall bei Grächen am Mittwochabend

Fahrzeug stürzte Abhang hinunter, Verletzter per Helikopter ins Spital gebracht

Untersuchung eingeleitet, Rettungskräfte und Feuerwehren aus Grächen standen im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der vergangenen Woche, am Mittwoch kurz nach 10 Uhr, war ein Autofahrer mit einem Lieferwagen auf einer Forststrasse oberhalb von Grächen VS, im Gebiet «Chleini Furgge», unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug von der Strasse ab, stürzte einen Abhang hinunter und kam mehrere Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand.

Der schwer verletzte Lenker wurde von den umgehend aufgebotenen Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Anschliessend wurde er mit einem Helikopter ins Spital Sitten geflogen. Dort erlag er am Mittwochabend seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilt.

Staatsanwaltschaft hat Untersuchung eingeleitet

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 29-jährigen Schweizer. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei die KWRO 144 sowie die Feuerwehren Grächen und St. Niklaus.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.