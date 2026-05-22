Ein 32-jähriger Portugiese kam am Donnerstag im Wallis bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Er wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen, erlag jedoch seinen Verletzungen.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 14 Uhr am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Animona, in der GEmeinde Crans-Montana im Kanton Wallis ein schwerer Arbeitsunfall.

Ein 32-jähriger Arbeiter kam dabei ums Leben. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, waren die Arbeiter gerade mit Bohrarbeiten beschäftigt, als einer von ihnen aus noch ungeklärten Gründen von einer Metallstange getroffen wurde.

Der verletze Mann wurde in ernstem Zustand ins Spital nach Lausanne geflogen. Am frühen Abend jedoch erlag er seinen Verletzungen, heisst es. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

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