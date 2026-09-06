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Seit Donnerstagmorgen vermisst
Vermisster 67-Jähriger aus Sitten VS wohlbehalten aufgefunden

Am Donnerstagmorgen verschwand ein 67-Jähriger aus Sitten spurlos. Mittlerweile konnte der Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden.
Publiziert: 12:27 Uhr
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Aktualisiert: vor 50 Minuten
Der vermisste 67-Jährige aus Sitten konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
Foto: Kantonspolizei Wallis

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 67-Jähriger aus Sitten VS seit Donnerstag vermisst
  • Zuletzt am Morgen an seinem Wohnort gesehen worden
  • Mittlerweile konnte der Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden
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Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstag verliess ein 67-Jähriger zwischen 8 und 11.40 Uhr seinen Wohnort in Sitten VS. Dann verschwand er spurlos und wurde als vermisst gemeldet. Am Sonntag schliesslich die Entwarnung: Der Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung bekannt gibt. 

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