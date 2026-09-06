Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 67-Jähriger aus Sitten VS seit Donnerstag vermisst
- Zuletzt am Morgen an seinem Wohnort gesehen worden
- Mittlerweile konnte der Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden
Marian NadlerRedaktor News
Am Donnerstag verliess ein 67-Jähriger zwischen 8 und 11.40 Uhr seinen Wohnort in Sitten VS. Dann verschwand er spurlos und wurde als vermisst gemeldet. Am Sonntag schliesslich die Entwarnung: Der Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung bekannt gibt.