Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 67-Jähriger aus Sitten VS seit Donnerstag vermisst

Zuletzt am Morgen an seinem Wohnort gesehen worden

Mittlerweile konnte der Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag verliess ein 67-Jähriger zwischen 8 und 11.40 Uhr seinen Wohnort in Sitten VS. Dann verschwand er spurlos und wurde als vermisst gemeldet. Am Sonntag schliesslich die Entwarnung: Der Vermisste konnte wohlbehalten aufgefunden werden, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung bekannt gibt.