Am Montag ist eine Bergsteigerin auf der Dufourspitze in die Tiefe gestürzt. Sie zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 33-jährige Polin stürzt auf Dufourspitze in den Tod

Sturz aus 4600 Metern Höhe, Grund noch ungeklärt

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen

Janine Enderli Redaktorin News

Schock auf der Dufourspitze: Gegen 15.45 Uhr am Montag befanden sich zwei Alpinisten beim Abstieg von der Dufourspitze. Auf einer Höhe von rund 4600 Metern stürzte eine der beiden Personen aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe, wie die Walliser Polizei in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt.

Der Begleiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144), vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod der Bergsteigerin feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um eine 33-jährige polnische Staatsangehörige. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.