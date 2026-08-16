Am Samstag kam es in Troistorrents VS zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Töfffahrer kollidierte bei einem Überholmanöver mit einer Velofahrerin. Die Frau verstarb, der Mann wurde leicht verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töfffahrer kollidiert in Troistorrents VS mit Velofahrerin, diese stirbt noch vor Ort

Der Unfall ereignete sich während eines Überholmanövers auf Chemin de Remeaux

Strasse gesperrt, Staatsanwaltschaft untersucht Vorfall

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, gegen 12.36 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis über einen Verkehrsunfall auf der Strasse Chemin de Remeaux in Troistorrents informiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Töfffahrer von Monthey Richtung Troistorrents unterwegs, als er ein Überholmanöver durchführte. Dabei kollidierte er mit einer ordnungsgemäss entgegenkommenden Velofahrerin.

Der Rettungsdienst konnte am Unfallort nur noch den Tod der Velofahrerin feststellen. Der Töfffahrer wurde verletzt, konnte das Spital inzwischen jedoch wieder verlassen.

Die formelle Identifikation der verstorbenen Person ist im Gang. Die Strasse musste während der Unfallaufnahme von der Gemeindepolizei, der Stadtpolizei von Monthey und der örtlichen Feuerwehr für den Verkehr gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.