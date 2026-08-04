Wanderer stürzt am Bettmerhorn auf 2500 Meter in die Tiefe

Am Montag ist ein Wanderer beim Bettmerhorn in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wanderer stürzt am 3. August 2026 am Bettmerhorn tödlich ab

Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen

Unfall ereignete sich auf etwa 2500 Metern Höhe

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Wanderer war am Montag im Gebiet des Bettmerhorns auf dem Gemeindegebiet von Bettmeralp unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte er etwas unterhalb der Bergstation Bettmerhorn, auf einer Höhe von rund 2500 Metern, in die Tiefe.

Drittpersonen fanden den verunfallten Wanderer auf und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, zur Unfallstelle. Sie konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen ist im Gange, die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.