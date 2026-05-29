Franzose (†39) stirbt bei Gleitschirmunfall in Conthey VS

Ein 39-jähriger Gleitschirmpilot aus Frankreich prallte am Donnerstag gegen eine Felswand in Conthey VS und verunglückte tödlich. Die Polizei Wallis untersucht die Umstände des Unfalls.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein 39-jähriger französischer Staatsangehöriger startete am Mittwoch in Les Saisies (F) zu einem Streckenflug. Er plante im Verlauf des Tages einen Hin- und Rückflug nach Fiesch VS zu absolvieren. Aus bisher unbekannten Gründen prallte er gegen eine Felswand an der Südflanke der Tête de Barme, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Wallis.

Am Abend meldeten die französischen Behörden sein Verschwinden den Behörden im Wallis. Umgehend wurden Ermittlungen aufgenommen, um seine Flugroute nachzuvollziehen und das Gebiet zu bestimmen, in dem er sich befinden könnte. In Zusammenarbeit mit den Rettungskräften von Air Glaciers wurde der Gleitschirmpilot am Donnerstag kurz nach 06:00 Uhr im Gebiet der Tête de Barme aufgefunden. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen.

Die Kantonspolizei Wallis hat unter der Leitung der Bundesanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu klären.