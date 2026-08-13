Am Montag ereignete sich auf der Route du Châtelard in Liddes VS ein Verkehrsunfall. Ein 9-jähriges Kind kam dabei ums Leben.

Janine Enderli Redaktorin News

Am 10. August 2026, gegen 18:30 Uhr, wurde die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (144) über einen Unfall auf der Route du Châtelard, im Gebiet «La Montau», informiert.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 9-jähriges Kind in einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, als dieses aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam.

Das schwer verletzte Kind wurde von den Rettungskräften medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins CHUV nach Lausanne geflogen. Trotz der medizinischen Versorgung erlag es dort am Dienstag, 11. August 2026, seinen Verletzungen. Beim Opfer handelt es sich um einen 9-jährigen Walliser.