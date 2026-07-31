Am Donnerstag, 30. Juli 2026, ereignete sich am späten Nachmittag im Val de Valsorey auf dem Gemeindegebiet von Bourg-St-Pierre ein Gleitschirmunfall. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Während eines Fluges im Gebiet von Valsorey stürzte ein Gleitschirmpilot aus bislang ungeklärten Gründen unterhalb der Felswand beim Six du Chardon ab. Augenzeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Die von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) aufgebotenen Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 53-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.