Am Donnerstag ereignete sich beim Kraftwerk Chavalon VS ein tödlicher Wingsuit-Unfall. Ein 29-jähriger Schweizer stürzte ab und wurde leblos gefunden. Die Bundesanwaltschaft untersucht den genauen Unfallhergang.

Am Donnerstag ist es im Bereich des Kraftwerks Chavalon VS zu einem tödlichen Wingsuit-Unfall gekommen. Die Bundesanwaltschaft hat zur Klärung des Unfallhergangs eine Untersuchung eröffnet.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen starteten zwei Wingsuitpiloten gegen 10.45 Uhr im Gebiet La Suche aus rund 1540 Metern Höhe. Die beiden flogen gemeinsam in Richtung Les Evouettes, wo die Landung vorgesehen war. Einer der beiden Piloten landete planmässig, sein Begleiter traf jedoch nicht am vereinbarten Landeort ein. Daraufhin wurde eine Suchaktion ausgelöst.

Lebloser Körper gefunden

Die Rettungsmassnahmen wurden umgehend eingeleitet. Im Einsatz standen Kräfte der Kantonspolizei Wallis, der Police Intercommunale du Haut-Lac sowie der CSI Haut-Lac. Unterstützt wurden sie durch zwei Helikopter der Air-Glaciers, welche das Gebiet aus der Luft absuchten.

Gegen 13.45 Uhr konnte im Bereich des Kraftwerks Chavalon der leblose Körper des vermissten 29-jährigen Schweizer Wingsuitpiloten aufgefunden werden.

Die Bundesanwaltschaft führt die Ermittlungen weiter, um die genauen Umstände des Unfalls zu rekonstruieren.