Schweizerin (†55) stürzt beim Fensterputzen in die Tiefe

Am Mittwoch stürzte eine Frau aus einem Fenster ihrer Wohnung in Sitten. Sie erlag im Spital ihren schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach war eine 55-jährige Schweizerin mit Reinigungsarbeiten an den Fenstern ihrer Wohnung beschäftigt.

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte die Frau dabei in die Tiefe. Die von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation KWRO 144 aufgebotenen Rettungskräfte leisteten vor Ort die medizinische Erstversorgung. Anschliessend wurde die Frau mit einer Ambulanz ins Spital Sitten transportiert. Dort erlag sie ihren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Sturzes zu klären.