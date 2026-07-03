Tragödie in Saas-Grund: Am Donnerstagmorgen stürzte eine Person bei einer Hochtour auf das Weissmies in eine Gletscherspalte. Rettungskräfte konnten sie nur noch tot bergen. Die Ursache des Unfalls wird untersucht.

Daniel Macher Redaktor News

Tragischer Bergunfall im Wallis: Am Donnerstagvormittag ist oberhalb von Saas-Grund eine Person bei einer Hochtour auf das Weissmies tödlich verunglückt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf dem Triftgletscher. Zwei Personen waren gemeinsam in Richtung Weissmies unterwegs, als eine von ihnen aus bislang ungeklärten Gründen auf einem vereisten Hang stürzte. Die Person rutschte ab und fiel anschliessend in eine Gletscherspalte.

Sofort alarmierte Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation rückten mit einem Helikopter der Air Zermatt zum Unfallort aus. Nachdem das Opfer lokalisiert worden war, konnten die Einsatzkräfte die Person nur noch tot bergen. Die Identität des Opfers ist derzeit noch nicht offiziell bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Sie soll klären, wie es zu dem tödlichen Unfall auf dem Triftgletscher kommen konnte.