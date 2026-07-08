Am Liskamm bei Zermatt starb ein 34-jähriger Bergsteiger aus Tschechien. Er wurde am Dienstagmorgen auf 4300 Metern von Steinschlag getroffen. Jede Hilfe kam zu spät.

Am Liskamm bei Zermatt VS hat sich am Dienstagmorgen ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ein 34-jähriger Bergsteiger aus Tschechien kam dabei ums Leben.

Der Unfall geschah gegen 9 Uhr auf der Nordseite des Liskamms. Zwei Alpinisten waren auf einer hochalpinen Klettertour unterwegs, als sie auf rund 4300 Metern über Meer in einen Steinschlag gerieten. Dabei wurde einer der beiden Bergsteiger von herabfallenden Steinen getroffen.

Sein Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. Rettungskräfte rückten mit einem Helikopter der Air Zermatt zur Unfallstelle aus. Der Einsatz erfolgte im Auftrag der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation.

Für den verunglückten Alpinisten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 34-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung des genauen Unfallhergangs eingeleitet.