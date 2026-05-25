Ein 35-jähriger Franzose ist nach einer brutalen Attacke vor dem AOMC-Bahnhof in Monthey verstorben. Drei mutmassliche Täter wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft klärt die Hintergründe der Tat vom 23. Mai 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 35-jähriger Franzose stirbt nach Angriff am Bahnhof Monthey 2026

Drei mutmassliche Täter festgenommen, zwei bleiben in Untersuchungshaft

Opfer erlag Verletzungen am 25. Mai 2026 im Spital Sion

Johannes Hillig Redaktor News

Am frühen Morgen, kurz vor 7 Uhr, wurde ein Mann vor dem AOMC-Bahnhof in Monthey VS brutal attackiert. Zwei Männer gingen unvermittelt auf einen Franzosen (35) los, prügelten wild auf ihn ein und flüchteten. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass es jetzt im Spital in Sitten verstarb, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilt.

Direkt nach der Tat spielten sich am Bahnhof dramatische Szenen ab. Mitarbeiter der Bahn eilten dem schwer verletzten Franzosen zu Hilfe. Sie mussten das Opfer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wiederbeleben. Eine Ambulanz raste den Mann danach ins Spital – doch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten.

Drei Festnahmen nach Grossfahndung

Ein riesiges Polizeiaufgebot jagte die flüchtigen Täter. Mit Erfolg: Nur kurze Zeit später klickten für drei junge Männer (22 bis 30) die Handschellen. Es handelt sich um einen Franco-Algerier, einen Angolaner und einen Portugiesen. Die drei sitzen in Untersuchungshaft.

Der Fall ist jedoch komplex: Offenbar haben nur zwei der Männer zugeschlagen. Der Portugiese wurde inzwischen wieder freigelassen. Er stand wohl nur daneben, half dem sterbenden Opfer aber nicht. Die Justiz verfolgt ihn nun wegen unterlassener Hilfeleistung. Warum es zu der tödlichen Attacke kam, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.