Thomas F. aus Sitten ist seit Donnerstag spurlos verschwunden. Wer ihn gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas F. (67) aus Sitten VS seit Donnerstag vermisst

Zuletzt in weiss-grau kariertem Hemd und heller Turnschuhe gesehen

Hinweise an Kantonspolizei Wallis telefonisch unter 027 326 56 56

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag verliess Thomas F.* (67) zwischen 8 und 11.40 Uhr seinen Wohnort in Sitten. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen und seine Familie hat seither keine Neuigkeiten von ihm. Seine Angehörigen sind verzweifelt, haben die Polizei deshalb um die Veröffentlichung einer Vermisstenanzeige gebeten.

Thomas F. ist 178 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat kurze graue

Haare und braune Augen.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein weiss-grau kariertes Hemd (nicht dasselbe wie auf dem Foto), eine dunkelblaue Hose und helle Turnschuhe. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Wallis unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.

* Name bekannt