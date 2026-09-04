Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Thomas F. (67) aus Sitten VS seit Donnerstag vermisst
- Zuletzt in weiss-grau kariertem Hemd und heller Turnschuhe gesehen
- Hinweise an Kantonspolizei Wallis telefonisch unter 027 326 56 56
Marian NadlerRedaktor News
Am Donnerstag verliess Thomas F.* (67) zwischen 8 und 11.40 Uhr seinen Wohnort in Sitten. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen und seine Familie hat seither keine Neuigkeiten von ihm. Seine Angehörigen sind verzweifelt, haben die Polizei deshalb um die Veröffentlichung einer Vermisstenanzeige gebeten.
Thomas F. ist 178 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat kurze graue
Haare und braune Augen.
Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein weiss-grau kariertes Hemd (nicht dasselbe wie auf dem Foto), eine dunkelblaue Hose und helle Turnschuhe. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Wallis unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.
* Name bekannt