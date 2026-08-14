Zwei Bergsteiger tot am Schalihorn im Wallis gefunden

Tragödie im Kanton Wallis. Zwei Bergsteiger wurden am Freitag beim Schalihorn tot aufgefunden. Nach einem Suchflug mit einem Helikopter von Air Zermatt bestätigten Rettungskräfte ihren Tod. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Freitag sind zwei Bergsteiger im Gebiet des Schalihorns mit tödlichen Verletzungen aufgefunden worden. Da die Angehörigen seit dem Donnerstag keine Neuigkeiten von den beiden Alpinisten hatten, informierten sie am Folgetag die Kantonale Walliser Rettungsorganisation. Die Rettungskräfte setzten einen Helikopter der Air Zermatt ein, um einen Suchflug in der Region des Schalihorns durchzuführen, heisst es in einer Mitteilung.

Am Freitag konnten die beiden Bergsteiger lokalisiert werden. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Alpinisten feststellen. Die formelle Identifikation der beiden Verstorbenen ist im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.