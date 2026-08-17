Ein steckengebliebener Wohnwagen hat am Montagabend den Autoverlad Simplon blockiert. Die Einschränkungen betrafen Fahrten ab Brig und Iselle di Trasquera. Ein Fahrfehler hat offenbar zu der Situation geführt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wohnwagen blockierte am Montagabend den Autoverlad Simplon bei einem Manöver

Fehler des Fahrers: Wohnwagen verkeilte sich, Betrieb vorübergehend gestoppt

Betrieb lief ab 19.10 Uhr wieder, Wohnwagen war regelkonform beladen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Wohnwagen sorgt für Probleme beim Autoverlad Simplon. Wie eine Leserreporterin berichtet, sei der Wagen am frühen Montagabend auf einem der Waggons steckengeblieben. Dies führt dazu, dass der Betrieb aktuell eingestellt ist.

Auf der Webseite der BLS ist entsprechende Störungsmeldung erfasst. Grund für den Unterbruch sei ein Pannenfahrzeug auf dem Zug. Betroffen sind die Fahrten ab Iselle di Trasquera um 18.08 Uhr sowie ab Brig 17.28 Uhr.

«Wohnwagen hat sich verkeilt»

Offenbar habe es sich um einen Fahrfehler der Person gehandelt, die den Wohnwagen steuerte, heisst es auf Anfrage bei BLS. «Beim Manöver scheint sich der Wohnwagen verkeilt zu haben. Der Wohnwagen konnte bereits vom Zug entladen werden und nach dem einmaligen Ausfall läuft der Betrieb wieder regulär.»

Grundsätzlich ist der Transport von Wohnwagen beim BLS Autoverlad Simplon erlaubt. Es darf jedoch eine maximale Höhe von 3,10 Meter und eine Breite von 2,5 Meter nicht überschreiten.