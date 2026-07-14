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Unfall in Zermatt VS
Zwei Bergsteiger stürzen am Matterhorn in den Tod

Am Sonntag ist eine Zweierseilschaft am Matterhorn in die Tiefe gestürzt. Dabei zogen sich beide Alpinisten tödliche Verletzungen zu.
Publiziert: 05:16 Uhr
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
Eine Drittperson alarmierte die Rettungskräfte.
Foto: Kantonspolizei Wallis

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zwei Bergsteiger stürzen am Matterhorn tödlich ab, Unfallursache unklar
  • Rettungskräfte finden Opfer tot auf 4’030 Metern Höhe
  • Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein, Identifikation der Opfer läuft
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Gegen 11 Uhr befanden sich zwei Bergsteiger auf dem Abstieg über den Hörnligrat des Matterhorns. Auf einer Höhe von rund 4’030 Metern stürzten die beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Eine Drittperson alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, zur Unfallstelle. Vor Ort konnten sie nur noch den Tod der beiden Bergsteiger feststellen.

Die formelle Identifikation der Opfer ist derzeit im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

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