Am Sonntag ist eine Zweierseilschaft am Matterhorn in die Tiefe gestürzt. Dabei zogen sich beide Alpinisten tödliche Verletzungen zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Bergsteiger stürzen am Matterhorn tödlich ab, Unfallursache unklar

Rettungskräfte finden Opfer tot auf 4’030 Metern Höhe

Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein, Identifikation der Opfer läuft

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gegen 11 Uhr befanden sich zwei Bergsteiger auf dem Abstieg über den Hörnligrat des Matterhorns. Auf einer Höhe von rund 4’030 Metern stürzten die beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Eine Drittperson alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, zur Unfallstelle. Vor Ort konnten sie nur noch den Tod der beiden Bergsteiger feststellen.

Die formelle Identifikation der Opfer ist derzeit im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.