Ein Gleitschirmunfall forderte am Dienstag beim Foggenhorn im Gredetschtal bei Naters VS ein Todesopfer. Ein 35-jähriger Schweizer verlor auf 2200 Metern über Meer die Kontrolle. Die Bundesanwaltschaft ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gleitschirmpilot stürzt am Dienstag bei Gredetschtal aus unbekannten Gründen ab

35-jähriger Schweizer stirbt auf 2200 Metern am Foggenhorn

Untersuchung eingeleitet, Rettungskräfte mit Air Zermatt vor Ort

Mattia Jutzeler Redaktor News

Gegen 15:15 Uhr am Dienstagnachmittag befand sich ein Gleitschirmpilot auf einem Flug oberhalb des Gredetschtals. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er dabei die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte im Bereich des Foggenhorns auf einer Höhe von rund 2200 Metern über Meer zu Boden.

Drittpersonen alarmierten umgehend die Rettungskräfte, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Wallis. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt zur Unfallstelle. Dort konnten sie nur noch den Tod des Piloten feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 35-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.