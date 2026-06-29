Am Sonntag, 28. Juni 2026 ist es in Mörel-Filet zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam eine Person ums Leben.

Auto kommt von Strasse ab und stürzt in die Rhone

Auto kommt von Strasse ab und stürzt in die Rhone

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 15 Uhr fuhr am Sonntag ein Auto auf der Furkastrasse von der Station Bettmeralp in Richtung Filet VS. Aus derzeit ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug am Orte genannt «Steinmatte» von der Fahrbahn ab und stürzte in die Rhone.

Im Personenwagen befanden sich zwei Personen. Eine von ihnen konnte von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen und gerettet werden. Die zweite Person wurde von der Strömung mitgerissen.

Reanimation verlief ohne Erfolg

Die umgehend durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) aufgebotenen Rettungskräfte mit einem Rettungsspezialisten und Wasserrettern konnten die Person weiter flussabwärts aus dem Wasser bergen. Trotz der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmassnahmen verstarb sie noch am Ereignisort.

Die zweite Person wurde mit einem Helikopter der Air Glaciers ins Inselspital nach Bern geflogen. Neben der Kantonspolizei Wallis standen die Rettungskräfte der KWRO mit einem Einsatzleiter, einem Rettungsspezialisten, vier Wasserrettern, zwei Ambulanzen und einem Notarzt, ein Helikopter der Air Glaciers, die Stadtpolizei Brig sowie die Feuerwehren von Grengiols-Mörel, Naters und Brig im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Unfalls zu klären.