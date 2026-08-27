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In Naters VS verschwunden
Martin P. (43) wird seit Dienstag vermisst

Martin P. (43) aus Blatten bei Naters VS wird seit Dienstag vermisst. Er brach um 8 Uhr zu einer Wanderung in die Belalp-Region auf und kehrte nicht zurück. Hinweise bitte an die Kantonspolizei Wallis.
Publiziert: 11:07 Uhr
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Der 43-jährige Martin P. wird seit Dienstagmorgen vermisst.
Foto: Kantonspolizei Wallis

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Martin P., 43, seit 25. August in Blatten bei Naters VS vermisst
  • Er trug schwarze Kleidung, blaue Augen, blonder Bart, blauer Rucksack
  • Hinweise bitte an Kantonspolizei Wallis: Telefon 027 326 56 56
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Mattia JutzelerRedaktor News

Der 43-jährige Martin P. wird seit Dienstagmorgen vermisst. Gegen 8 Uhr verliess er sein Ferienhaus in Blatten bei Naters VS mit der Absicht, eine Wanderung in
die Region Belalp vorzunehmen. Seither gilt der Mann als vermisst, meldet die Kantonspolizei Wallis.

Martin P. ist 175 Zentimeter gross und von schlanker, sportlicher Statur. Er hat kurze
blonde Haare, einen blonden Dreitagebart und blaue Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Sonnenbrille und hatte einen blauen Rucksack bei sich.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.

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