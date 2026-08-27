Martin P. (43) aus Blatten bei Naters VS wird seit Dienstag vermisst. Er brach um 8 Uhr zu einer Wanderung in die Belalp-Region auf und kehrte nicht zurück. Hinweise bitte an die Kantonspolizei Wallis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martin P., 43, seit 25. August in Blatten bei Naters VS vermisst

Er trug schwarze Kleidung, blaue Augen, blonder Bart, blauer Rucksack

Hinweise bitte an Kantonspolizei Wallis: Telefon 027 326 56 56

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der 43-jährige Martin P. wird seit Dienstagmorgen vermisst. Gegen 8 Uhr verliess er sein Ferienhaus in Blatten bei Naters VS mit der Absicht, eine Wanderung in

die Region Belalp vorzunehmen. Seither gilt der Mann als vermisst, meldet die Kantonspolizei Wallis.

Martin P. ist 175 Zentimeter gross und von schlanker, sportlicher Statur. Er hat kurze

blonde Haare, einen blonden Dreitagebart und blaue Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Sonnenbrille und hatte einen blauen Rucksack bei sich.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 in Verbindung zu setzen.