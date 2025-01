Hundezucht Bernhardiner-Stiftung in Martigny VS feiert 20. Geburtstag

Die Fondation Barry du Grand-St-Bernard in Martigny VS feiert am Dienstag ihr 20-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung sind in der Zuchtstation der Stiftung im Unterwallis schon fast 500 Welpen geboren worden.

Publiziert: 11:25 Uhr