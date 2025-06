1/7 Nach dem verheerenden Bergsturz in Blatten vor rund zwei Wochen haben Einsatzkräfte am Freitag mit den ersten grösseren Aufräumarbeiten begonnen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Walliser Dorf Blatten soll in drei bis fünf Jahren wieder aufgebaut werden

Architekturbüro Herzog & de Meuron visualisiert Wiederaufbaupläne für das Dorf

Staatsrat legt Verpflichtungskredit von zehn Millionen Franken für Blatten vor

Das vom Bergsturz verschüttete Walliser Dorf Blatten soll nach dem Willen der lokalen Behörden in drei bis fünf Jahren wieder aufgebaut werden. Auch das Kantonsparlament fordert rasche Massnahmen für den Wiederaufbau. Inzwischen haben die ersten grösseren Räumungsarbeiten begonnen.

Etwas mehr als zwei Wochen nach der verheerenden Katastrophe präsentierte der Gemeinderat an einer Versammlung der Bevölkerung von Blatten am Donnerstagabend den vorläufigen Fahrplan für den Wiederaufbau. Gemeindepräsident Matthias Bellwald erklärte in der Turnhalle von Wiler in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF, es gehe um zwei Weiler, die man zum neuen Blatten ausbauen könnte.

Kantonsstrasse soll rasch wiederhergestellt werden

In den Weilern Eisten und Weissenried sowie dem Dorfkern von Blatten soll das Dorf in einer nächsten Phase wieder aufgebaut werden. Es werde auch dort Strasse, Dorfplatz und Kirche geben. Für die jungen Menschen werde dies dann einst das alte Blatten sein, sagte Bellwald. Laut SRF-Berichterstattung solle das neue Blatten bereits in drei bis fünf Jahren stehen.

Die Gefahrenkarte sei zurzeit intakt, auf dieser Basis sei das Projekt entwickelt worden, sagte Bellwald dem «Walliser Boten». Die Kantonsstrasse sowie die Basis-Infrastruktur sollen rasch wiederhergestellt werden. Er sei sehr optimistisch, dass der eingeschlagene Weg rasch verfolgt werden könne.

Ab 2027 soll die Besiedlungsphase beginnen

Die Leute hätten die Botschaft, dass man zurückkehren will, sehr gut aufgenommen, sagte Bellwald der «Luzerner Zeitung»: «Mit dieser Botschaft war der Grundstein gelegt, dass, wenn wir zurückkehren, man rasch etwas auf die Beine stellen und sich konkret die Frage stellen muss, wo wir das machen können.» Es müsse nun rasch vorwärtsgehen.

Gemäss Berichterstattung hat das Architekturbüro Herzog & de Meuron die Wiederaufbaupläne visualisiert. Bis zum Frühling 2026 sollen die Weiler Eisten, Weissenried und Gassen wieder ans Strom-, Wasser- und Abwassernetz angeschlossen sein. Ab 2027 soll dann die Besiedlungsphase beginnen.

«Alle notwendigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen»

Auch der Walliser Grosse Rat beschäftigte sich am Freitag mit den Plänen für den Wiederaufbau des verschütteten Dorfes. In einer stillschweigend verabschiedeten dringlichen Motion fordern alle Fraktionen, dass die Kantonsregierung rasch Massnahmen für den Wiederaufbau ergreifen solle.

«Um der Bevölkerung von Blatten rasch Perspektiven zu bieten, wird der Staatsrat aufgefordert, alle notwendigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen und die erforderlichen Anpassungen mittels eines dringlichen Dekrets im Herbst 2025 vorzunehmen», heisst es im Text.

Diese Rechtsgrundlage soll «die Anpassung und Genehmigung der Naturgefahrenkarten sowie die Neudimensionierung der Bauzonen im Lötschental ermöglichen, um Wohnraum zu schaffen».

See soll kontrolliert entleert werden

Wie bereits angekündigt, wird der Staatsrat dem Grossen Rat einen Verpflichtungskredit von zehn Millionen Franken für Blatten vorlegen. Vom Bund erhält Blatten eine Soforthilfe in Höhe von fünf Millionen Franken.

Derweil haben Einsatzkräfte am Freitagmorgen in Blatten mit den ersten grösseren Aufräumarbeiten begonnen. Zunächst soll ein See, der sich auf der Westseite des Schuttkegels gebildet hat, kontrolliert entleert werden.

«Die Gefahr von Überschwemmungen minimieren»

Bagger und andere schwere Maschinen von lokalen Bauunternehmen seien damit beschäftigt, eine Zufahrtsstrasse zu diesem See freizuschaufeln, sagte Fernando Lehner vom Regionalen Führungsstab der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Auch auf der gegenüberliegenden, rechten Talseite waren Arbeiten im Gange. Dort wird das Bett des Tännbachs verlegt, das derzeit im Schuttkegel verläuft. Mit der Verlegung ausserhalb des Schuttkegels soll erreicht werden, dass der Bach weniger Geröll talwärts schiebt.

«In dieser ersten Phase geht es darum, die Gefahr von Überschwemmungen zu minimieren», erklärte Lehner. Am Freitag standen insgesamt rund 30 Arbeiter und Helfer im Einsatz.

Lage im Gefahrengebiet wird streng überwacht

In einer zweiten Phase ab Anfang nächster Woche wird voraussichtlich auch die Armee eingesetzt. Der Schwerpunkt der Arbeiten wird dann laut Lehner beim See hinter dem Schuttkegel auf der Ostseite von Blatten liegen.

Zunächst soll dieser See von den umherschwimmenden Hausdächern, anderen Trümmern und dem Schwemmholz befreit werden. Es ist geplant, Boote der Armee dafür einzusetzen.

Damit die Sicherheit bei den Räumungsarbeiten gewährleistet ist, wird die Lage im Gefahrengebiet streng überwacht. Am Kleinen Nesthorn kommt es weiterhin immer wieder zu kleineren Felsabbrüchen und zu Steinschlag.