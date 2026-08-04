Am Montag ereignete sich auf der Route d’Anzère in Arbaz ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Montag, gegen 20.15 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis über einen Verkehrsunfall auf der Route d’Anzère in Arbaz informiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer alleine von Anzère in Richtung Arbaz unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen am Strassenrand.

Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen konnten die Einsatzkräfte vor Ort nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 69-jährigen britischen Staatsangehörigen.

Neben der Kantonspolizei standen die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144), die Police Régionale des Villes du Centre (PRVC), die Feuerwehr von Sitten (CSI), die interkommunale Feuerwehr Adret (CSP) sowie ein Helikopter der Air-Glaciers im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.