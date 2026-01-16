Nach der Tragödie in der Silvesternacht: Die Bars in Crans-Montana VS öffnen wieder, Absperrungen werden abgebaut. Weiterhin sind vor Ort aber die Zeichen der Trauer sichtbar. Über die schwierige Rückkehr zum Alltag im noblen Skiort.

So sieht es bei der Bar Le Constellation heute aus

Darum gehts Crans-Montana erholt sich 16 Tage nach der Katastrophe

Ein Franzose entging dem Unglück durch unerwartete Arbeitsschicht

16 Tage nach der Brandkatastrophe: In Crans-Montana VS kehrt das Leben Stück für Stück zurück. In der Walliser Gemeinde scheint am Freitag die Sonne, der Schnee tropft von den Dächern. Es ist ein strahlender Tag, der im Kontrast zu den Ereignissen der verheerenden Silvesternacht steht.

Doch im Dorf tut sich etwas: Die Absperrgitter, die das Unglücksgelände und das betroffene Gebäude abschirmten, werden immer näher ans Haus verschoben.

Wo vor Kurzem noch alles abgeriegelt war, wird der Raum für die Passanten wieder grösser. Komplett abgesperrt sind nur noch die Bar Le Constellation, und das anliegende Skivermietungs-Geschäft. Es wirkt fast symbolisch: Je mehr Platz die Absperrungen freigeben, desto mehr trauen sich die Menschen wieder aus der Schockstarre heraus.

Kerzenmeer weiter gewachsen

Weiterhin bewachen zwei Sicherheitsmitarbeitende die Absperrung vor der Bar. Im Innern scheinen Arbeiten ausgeführt zu werden. Von aussen wird über ein oranges Kabel Strom zugeführt.

In jenen Bars, die etwas weiter vom Unglücksort entfernt sind, hört man inzwischen am Tag wieder etwas Musik: Es ist nicht mehr so still wie in den Tagen nach der Silvestertragödie.

Trotzdem: Noch immer bleiben Menschen bei der Gedenkstätte direkt vor der Inferno-Bar, die sich in einem grossen Iglu-Zelt befindet, stehen. Manche beten dort für die Opfer der Brandkatastrophe. Das Kerzen- und Blumenmeer im Zelt ist in der Zwischenzeit nochmals gewachsen.

Gedenkstätte zieht nächste Woche um

Wegen Sicherheitsbedenken und Platzmangels verlegt die Gemeinde die Gedenkstätte für die Opfer der Brandkatastrophe nächste Woche. Der aktuelle Standort bei der Bar Le Constellation ragt in Fussgängerwege hinein. Die neue Gedenkstätte bei der Kapelle Saint-Christophe soll den Besuchern ein sicheres und ungestörtes Gedenken ermöglichen.

In einer Bar, die nun erstmals wieder geöffnet ist, traf Blick diese Woche einen jungen Mann. Er stammt aus Frankreich und arbeitet in einem der örtlichen Restaurants. Sein Blick ist ernst, wenn er an den Tag der Katastrophe zurückdenkt. Er ist der Katastrophe nur knapp entgangen.

«Ich wollte auch in die Bar gehen, aber ich musste länger arbeiten», sagt er gegenüber Blick. Ein Zufall, der ihn heute nachdenklich stimmt. «Ich kann mir das Leid der Angehörigen nicht vorstellen. Es schmerzt immer noch im Herzen.»

«Das Leben zelebrieren»

Doch trotz der Trauer im Dorf ist für ihn klar, dass es ein Vorwärts geben muss: «Ich weiss, das klingt vielleicht komisch, aber ich möchte, dass die Leute hier wieder tanzen und feiern. Wir dürfen die Opfer niemals vergessen, aber wir müssen das Leben auch wieder zelebrieren.»

Das Dorf ist gezeichnet, die Stimmung bleibt gedämpft. Aber das schöne Wetter und die schrumpfende Sperrzone helfen dabei, dass sich der Alltag wieder festigt.

Der Weg zurück zur kompletten Normalität ist noch weit. Aber heute, gut zwei Wochen nach dem Drama, ist Crans-Montana wieder ein Stück weit zugänglicher geworden.